La Tunisie participe aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 18 au 22 avril 2022 à Washington.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, sont partis pour la capitale américaine, tandis que la ministre des Finances, Sihem Nemsia, y participera à distance, indique le ministère de l’Economie dans un communiqué publié dimanche 17 courant.

A cette occasion, Samir Saïed s’entretiendra avec de hauts responsables du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Une conférence sur l’investissement en Tunisie

Samir Saied présidera également une conférence sur le climat et les opportunités d’investissement en Tunisie, qui sera organisée par la Chambre de commerce américaine, en marge de ces réunions.

Le ministre et le gouverneur de la BCT saisiront cette occasion pour présenter le programme de réformes économiques visant à améliorer la croissance, à stabiliser les équilibres budgétaires et à soutenir les acquis sociaux.

Il sera également question de solliciter un soutien au processus de réformes pour que la Tunisie puisse asseoir une transition économique durable et efficace, lit-on dans le communiqué du ministère de l’Economie.

La délégation tunisienne prendra part, par ailleurs, à une série de conférences qui porteront sur différentes thématiques dont la guerre entre la Russie et l’Ukraine et ses répercussions sur les pays pauvres et émergents.

Les réunions de printemps du FMI et de la BM constituent une occasion de réunir des acteurs d’horizons divers, des dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement, parlementaires) et du secteur privé, représentants d’organisations de la société civile et des experts issus des milieux universitaires autour des grands dossiers mondiaux comme la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté et le développement économique.

Cet événement donne également lieu à beaucoup de manifestations (séminaires, zooms régionaux, conférences de presse…) sur des sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier mondial.