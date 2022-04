Ramadan 2022 : Les commerces de tissus et de prêt-à porter autorisés à travailler après 22h00

Les commerces de tissus et de prêt-à porter sur l’ensemble du pays sont autorisés à travailler au-delà de 22h00 le soir, et pendant les jours de congé hebdomadaire, tout au long de la deuxième quinzaine du mois de Ramadan, a annoncé jeudi, la Chambre syndicale nationale du commerce des tissus et du prêt-à-porter en détail relevant de l’UTICA.

Elle invite ainsi, tous les commerçants de tissus et de prêt-à-porter dans tous les gouvernorats à ouvrir leurs commerces le soir, tout en veillant à la maîtrise des prix et à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen.

Les commerçants sont, à ce titre, exhortés à appliquer des remises facultatives de 10% sur les vêtements pour enfants à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.