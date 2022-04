Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, confirme sa position de leader des ventes des véhicules particuliers pour le mois de mars ainsi que sur le premier trimestre 2022, et ce conformément aux données recueillies à partir des statistiques de l’ATTT (Agence tunisienne des transports terrestres).

Avec l’immatriculation de 915 unités en mars 2022, Alpha Hyundai Motor réalise un volume de vente cumulé de l’ordre de 2 223 véhicules durant le premier trimestre de l’année pour une part de marché de 23% pour les véhicules particuliers.

« Nous sommes heureux des réalisations de la marque pour sa 10ème année d’exercice. Nous avons pu maintenir un rythme accéléré durant une période difficile de crise sanitaire et économique, et ce grâce à notre capacité à présenter au consommateur tunisien un produit ainsi qu’un service de qualité, répondant à son besoin, le tout à un tarif compétitif. A cette occasion, nous tenons à remercier nos chers clients pour la confiance accordée à notre marque ainsi que nos équipes et notre réseau pour leur engagement et dévouement », a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Pour être plus proche de sa clientèle, Alpha Hyundai Motor compte élargir son réseau à 20 points de vente d’ici la fin de l’année 2022. Ce développement s’accompagne par une large gamme destinée à tous les budgets.

Avec une garantie constructeur de 5 ans, Alpha Hyundai Motor assure également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque.

A rappeler au passage que Alpha Hyundai Motor a clôturé l’année 2021 avec 13 83% de part de marché, ce qui constitue une progression de 5%, la meilleure qu’a connue le marché automobile tunisien en 2021.

Ce succès commercial ne peut que confirmer la confiance des clients envers notre marque qui ne cesse de développer les technologies les plus avancées à l’échelle mondiale, répondant au mieux aux exigences des clients.