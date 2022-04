Hors du commun et oubliant tout objectif marketing et commercial, Ooredoo Tunisie, l’opérateur le plus proche du cœur des Tunisiennes et Tunisiens, a lancé, à l’occasion du 20ème anniversaire de sa fondation, son spot publicitaire pendant le mois de ramadan.

Ce travail est représenté par une belle œuvre d’art, une chanson qui exprime ses remerciements et son appréciation à ses précieux abonnés.

Avec cette belle mélodie, Ooredoo souligne son rôle dans la création d’un climat propice à la communication et au rapprochement des individus.

« Ena wenti» a de nombreuses significations. Depuis 20 ans, Ooredoo cherche à soutenir le peuple tunisien à travers de nombreuses initiatives et être à ses côtés pendant les périodes difficiles du pays.

« Ena wenti» est la success story d’Ooredoo avec ses abonnés, une histoire d’affinité, de familiarité et d’amour. « Ena wenti» est aussi une histoire de grande confiance et d’épanouissement.

Exprimant son amour pour le peuple tunisien, Ooredoo a choisi la musique tunisienne « Inti Shamsi Inti » de Lotfi Bouchnak, et a adapté les paroles pour correspondre à ses valeurs et au message qu’elle voulait transmettre, et a choisi la voix douce de l’artiste tunisienne Shirin Al-Lajemi et les paroles créatives du professionnel du rap Kaso. Une chanson émotionnelle qui touche les sentiments de tous les Tunisiens.

A travers cette performance musicale, Ooredoo a fait ses preuves en rassemblant toute une génération d’abonnés autour de ses services pour vivre les moments les plus heureux.

Un geste expressif d’Ooredoo envers ses abonnés, et cette chanson est une touche de loyauté, d’amour et d’affinité pour une histoire de 20 ans de succès.