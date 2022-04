Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring s’est réuni le jeudi 31 mars 2022, a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2021 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2021.

Les états financiers individuels font apparaître un résultat net de 8 328 337 DT en augmentation de 29,25 % par rapport à 2020.

Les états financiers consolidés font apparaître un résultat net de 11 040 307 DT en augmentation de 22,95% par rapport à 2020.

Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le mardi 26 avril 2022 à 11h30 au siège de la société , et a proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 0,500 Dinar par action , soit 10% du nominal et sous réserve de l’accord de la Banque Centrale de Tunisie.

Les dividendes prélevés sur les bénéfices réalisés antérieurement à 2013, seront distribués en franchise de la retenue à la source.