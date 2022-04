Pour sa 3ème édition du challenge Starturper, TotalEnegries Tunisie a récompensé trois projets ou idées de projets. Mais au final ce sont 15 gagnants qui ont été récompensés cette année, lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée mercredi 3 mars 2022 à Sidi Bou Saïd, en présence Abdesslam Rhnimi, désormais ancien directeur général de TotalEnergie Maketing Tunisie et qui prend les destinés de TotalEnergies Marketing Maroc, et du nouveau DG de l’entreprise, Mutaz Nazzal.

Le Challenge Startupper de l’Année s’est déroulé dans 32 pays africains dont l’objectif est de soutenir des jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs africains dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans.

Trois catégories ont ainsi été récompensées. En effet, le « Prix de meilleure startup de moins de 3 ans », qui est à Ezeddine Cherif pour son site web “Split“ qui est une application de covoiturage innovante fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle.

Le deuxième prix a récompensé le « meilleur projet de création d’entreprise » échu à Yassine Khelifi pour Bioheat, un combustible écologique à base de grignons d’olive.

Quant au troisième prix, il a été attribué à la « meilleure entrepreneuse » qui est Dhouha Azri (originaire de Sidi Bouzid) pour « Thagamuta Agro », une unité de transformation qui compte valoriser la culture et les valeurs de la région de Sidi Bouzid en se basant sur l’héritage et les habitudes, comme l’expliquera elle-même.

Mais avant de rejoindre le Maroc, Abdesslam Rhnimi, a voulu partagé avec l’assistance ses émotions à travers ce challenge. En gros, il dira que ce fut une expérience formidable en ce sens que le challenge Starturper montre l’engagement de TotalEnergies pour les jeunes en Afrique et dans le monde, mais et surtout en Afrique qui compte près de 800 millions de jeunes de moins de 19 ans. Du coup, « … en tant qu’opérateur économique et social, on se doit d’apporter des solutions, inspirer et donner l’exemple à d’autres pour faire la même chose».

Pour ce qui est de la Tunisie, il dit ceci : « ce qu’on a vécu en Tunisie (à travers ce concours, ndlr) représente pour moi une expérience personnelle à la fois unique et exceptionnelle. Nous avons réussi avec l’équipe de TotalEnergies à faire un roadshow à travers 8 étapes, du nord au sud de la Tunisie, avec des incubateurs qui nous ont accueillis à chaque fois à bras ouverts…».

Abdesslam Rhnimi quitte donc la Tunisie avec une très belle impression sur les Tunisiens en général et les jeunes en particuliers. Et par les temps qui cours et l’ambiance générale, c’est quelque chose de très important pour un pays.

Pour sa part, le président du jury, Badredine Ouali, qui était absent à la cérémonie, il a tenu à remercier les jeunes lauréats mais surtout les a invités à « bien célébré cette récompense », et de ne pas penser aux échecs…

TB