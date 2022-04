Le ministère de l’Agriculture prévoit la fourniture de 450 mille quintaux de semences sélectionnées et les mettre à la disposition des agriculteurs à partir du 1er septembre 2022, l’objectif ultime est de réaliser l’autosuffisance en blé dur.

Cette stratégie a été présentée lors d’une réunion de travail présidée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyès Hamza, en présence des représentants des sociétés de production des semences et des collecteurs de céréales.

Au terme de cette réunion, il a été recommandé de créer une équipe de travail permanente pour suivre l’avancement de cette stratégie.

Hamza a appelé à la nécessité de filtrer et de traiter les semences à partir du 15 juillet 2022, avec le renforcement du laboratoire central du ministère, par les ressources humaines et les équipements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de sa mission dans de bonnes conditions avec la réduction des délais de diffusion des analyses.

Il a, également, exhorté les agriculteurs à intensifier l’usage des semences sélectionnées afin d’atteindre un taux d’utilisation de 30% au lieu de 17%, soit une offre de 600 mille quintaux de semences sélectionnées par an et à mettre en œuvre un programme cohérent de vulgarisation et d’encadrement.

Le ministre a insisté sur la nécessité de fixer un objectif stratégique en première étape, visant à réaliser une autosuffisance de blé dur à travers la mise en œuvre d’une stratégie nationale en collaboration de toutes les parties concernées par la filière des grandes cultures, par l’emblavage de 800 ha en blé dur.

Il a jugé nécessaire d’encourager les agriculteurs à adopter la culture en alternance afin accroître la rentabilité et surmonter les problèmes au niveau de l’approvisionnement en engrais dans les délais impartis, en s’efforçant à assurer d’une manière précoce la disponibilité des stocks de phosphates et de l’ammonitre.