Table ronde autour du thème”Valorisation digitale du patrimoine culturel en Tunisie”

Tfanen-Tunisie créative a organisé en partenariat avec des représentants du ministère des affaires culturelles une table ronde intitulée ” Valorisation digitale du patrimoine culturel en Tunisie : impacts, enjeux et défis” et ce, hier mardi 29 mars 2022 au Palais du Baron d’Erlanger.

Ayant un important impact sur l’évolution des retombées économiques sur le secteur culturel, le ministère des affaires culturelles a opté pour la valorisation du patrimoine à travers la digitalisation et la numérisation de plusieurs services, etc’est ce qui a été au centre de la collaboration entre le projet Tfanen -Tunisie créative et le ministère des affaires culturelles depuis le lancement de l’initiative des services publics. Dans cette optique, Tfanen a présenté trois projets digitaux lors de cette table ronde à savoir: “La plateforme de diffusion du patrimoine musical qui rassemble la production musicale tunisienne, y compris le patrimoine musical à la disposition de la phonothèque nationale ainsi que celui détenu par les autres institutions publiques et privées”, “La plateforme numérique de gestion du fonds national des arts plastiques destinée à faciliter la gestion de la collection nationale tunisienne d’arts plastiques qui compte plus de 13 000 œuvres et son accès au public” et “La plateforme de gestion des droits d’auteurs et des droits voisins qui facilitera l’adhésion des artistes ainsi que la gestion des droits d’auteurs et les modalités d’adhésion pour l’organisme tunisien desdroits d’auteur et des droits voisins”.

Cette table ronde, animée Hedi Khelil, facilitateur Tfanen,s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Services Publics (ISP) lancée en juin 2020 en étroite collaboration avec le ministère des affaires culturelles.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC ( Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne ), mis en œuvre par le British Council.