Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Nourredine Taboubi a indiqué dimanche à l’ouverture du congrès ordinaire de l’union régionale du travail à Kasserine, que la centrale syndicale n’est pas contre l’obtention par le gouvernement de crédits auprès du Fonds monétaire international (FMI)” à condition de les rationnaliser pour le financement des projets de développement et d’investissement.

Taboubi a souligné dans une déclaration aux médias que la cheffe du gouvernement qui face face à de nombreux défis, a le droit de solliciter le soutien de l’UGTT, précisant que la centrale syndicale ne peut pas accepter le document présenté au FMI, ni lever les subventions compte tenu de la hausse du taux de chômage et de la pauvreté.

Et d’ajouter:” C’est le gouvernement qui négociera avec le FMI et il devra assumera ses choix et non pas l’UGTT”.

Taboubi a réitéré l’ouverture de l’UGTT sur la réforme du secteur public et sa restructuration, rejetant catégoriquement toutes tentatives de réduction ou de gel des salaires au vu de la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens et la hausse des prix.

Il a appelé à la nécessité d’engager un dialogue pour trouver des solutions tuniso-tunisiennes afin de faire sortir le pays de la crise et d’apaiser les tensions sociales.