Tozeur : Journées de l’échange commercial solidaire

TOZEUR, 24 mars (TAP)-Les journées de l’échange commercial solidaire entre les villes de Tozeur et Kairouan, qui ont démarré le 19 mars et se poursuivent jusqu’au 28 du même mois, s’inscrivent dans le cadre de la consécration des principes de l’économie sociale et solidaire et la promotion des produits locaux dans les deux villes, indiquent les organisateurs.

Lancé à l’initiative de l’association ” La ruche pour une citoyenneté active ” de Tozeur et l’association ” Mémoire de la Médina ” de Kairouan, cet événement se déploie à travers la mise à disposition des produits locaux de Kairouan et Tozeur dans les points de vente d’économie solidaire des deux villes.

Il s’agit de produits artisanaux, de produits alimentaires de terroir, d’habits traditionnels et de cosmétiques naturels, de confiseries locales et une multitude de produits artisanaux qui sont exposés à ” Souk Errahba ” à Kairouan et à ” Dar El Jedoud ” à Kairouan, d’après la même.