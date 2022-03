Selon un document officiel de l’Institut français de Tunisie (IFT), 230 activités culturelles sont menées annuellement sous la conduite de l’Institut et ses trois représentations en Tunisie ; Tunis, Sfax et Sousse.

Le siège central à Tunis accapare le plus grand nombre d’activités culturelles qui est de l’ordre de 150 contre 80 activités réparties entre les instituts de Sousse et Sfax, accueillant 40 activités chacun, chaque année.

L’écart de chiffres est encore plus intéressant au niveau de l’apprentissage de la langue française qui se fait au sein de chaque unité. Sur les 11.224 apprenants 9000 sont centrés dans la Capitale, contre uniquement 600 à Sousse et 1624 à Sfax. Ceci pourrait être en partie expliqué par la forte concentration démographique dans Tunis aussi bien que l’orientation vers l’usage du Français pour beaucoup d’apprenants parmi les enfants, les jeunes et les adultes.

Pour pallier à ce manque, l’Institut français Sousse sera au cœur d’un grand chantier et verra ses locaux prendre place à partir de 2023 dans l’ancienne école Guy de Maupassant. La relocalisation sera faite dans le souci d’augmenter la capacité d’accueil du public à la médiathèque, au Centre des langues, à la salle de cinéma et dans d’autres espaces.

Le centre de langue de l’Ift couvre un large réseau de 12 pôles répartis sur 16 sites géographiques dont Tunis (Petit Carnot, El Omrane, Mutuelle Ville), La Marsa, Megrine, El Mourouj, Nabeul-Hammamet, Sousse-Monastir, Sfax-Mahres, Medenine-Tataouine, Kebili et Beja.

L’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) est un outil qui favorise l’enseignent français homologué en Tunisie dans le cadre d’un programme innovant ” Tunisie pilote “. D’ici 2030, l’objectif est de tripler le nombre d’élèves dans le réseau qui cible les nouvelles générations de la maternelle à la terminale.

Actuellement, le réseau de l’enseignement du français en Tunisie compte 17500 élèves, 21 groupes scolaires sont présents dans 8 gouvernorats.

L’action culturelle vise à permettre un accès de tous à la culture, notamment les jeunes, et la professionnalisation du secteur à travers un appui renforcé pour sa structuration, le renforcement de l’offre culturelle dans les régions et le soutien financier et logistique aux projets culturels innovants.

Ce soutien financier à la culture s’accompagne par une forte présence des artistes et des œuvres françaises en Tunisie que se soit dans les grandes manifestations culturelles et artistiques que dans les activités et événements réguliers organisés par les institutions des secteurs public et privé.

Les projets de coopération culturelle sont menés en lien avec l’IF Sousse et Sfax ainsi que les Alliances françaises de Tunisie que l’IFT qualifie de relais importants pour de ses actions décentralisées. En 2022, les actions de collaboration seront élargies et couvriront les régions du Kef, Jendouba, Kasserine, Redeyef, Sousse, Sfax, Gabes, Bizerte, Gafsa et Djerba.

Un chiffre de 16800 bénéficiaires de l’action culturelle, et plus de 40 projets de coopération culturelle sont soutenus chaque année dans toutes les disciplines. Chaque année, 20 concerts sont programmés à l’IFT et en tournées.

Dans le cadre de cette coopération culturelle bilatérale qui permet une mobilité pour les artistes des deux pays, l’IFT indique la présence de 50 artistes et professionnels français en Tunisie et Tunisiens en France.

Villa Salambô est l’un des lieux d’accueil pour les artistes internationaux. Cet édifice en banlieue de Tunis a offert des résidences artistiques à partir desquelles 38 lauréats se sont distingués depuis 2018 dans des projets en solo ou en tendem. Des ateliers de sensibilisation et de formation sont organisés chaque année dans cet espace multidisciplinaire qui constitue un espace de d’inspiration, de réflexion et de création favorisant le croisement des disciplines.