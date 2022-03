Ooredoo, le premier opérateur privé en Tunisie continue à garder la confiance de ses clients et obtient le prix « produit de l’année 2022 » pour la catégorie box connexion internet.

Basée sur une étude élaborée par l’institut El Amouri, Ooredoo obtient de nouveau le plus haut niveau de confiance des consommateurs dans son secteur d’activité.

“Nous sommes ravis d’avoir été élus “produit de l’année 2022” pour notre produit box 4G. L’investissement que nous continuons à faire dans la création de nouveaux produits continue à porter ses fruits avec une excellente expérience client, et nous le soutenons avec les meilleures offres. » a déclaré Sunil Mishra, Chief Marketing Officer chez Ooredoo Tunisie.

La Box 4G qui a conquis le cœur des consommateurs, est idéale pour bénéficier du très haut débit et d’une expérience Internet rapide et réactive.

Sans contraintes d’installation ou de mise en service, vous serez immédiatement connecté pour surfer sur le Web et profiter de musiques et de vidéos, avec des forfaits adaptés à toutes usages, allant de 25Go à 100Go.

Pour rappel, le prix « Elu Produit de l’Année » est décerné chaque année par un groupe de consommateurs tunisiens. L’objectif principal du label est d’orienter le consommateur vers les nouveaux produits du marché et de récompenser les marques et prestataires pour leurs innovations.

“Produit tunisien de l’année” est la plus grande étude sur le comportement des consommateurs tunisiens vis-à-vis de l’innovation produit. Créé en 1987, le label “Elu Produit de l’Année” est aujourd’hui présent dans 40 pays et concerne plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde.