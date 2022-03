Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, en visite à Mahdia, vendredi 11 mars, a assuré que “la localité de Malloulech fera partie des priorités de son département en termes d’infrastructures sportives”.

A l’occasion de cette visite, Deguiche se dit étonné de l’absence d’attributs pour la pratique du sport dans la délégation de Malloulech, déclarant que les structures sportives sont un droit pour la jeunesse et qu’elles requièrent la conjugaison des efforts réunis du ministère et des autorités régionales et locales.

Il a souligné que son département a défini une stratégie à moyen et long termes en ce qui concernent ses actions de maintenance, s’engageant à reconstruire ces structures qu’il a qualifiées de “vétustes”.

Il a, par ailleurs, fait savoir que les travaux de réhabilitation du Stade d’El Menzah (bâti en 1967), démarreront dans les plus brefs délais, soulignant à ce propos la nécessité de conjuguer les efforts de tous les ministères, notamment, ceux des finances, de l’économie et de l’équipement.

Le ministre a, en outre, assuré, contrairement à certaines rumeurs qui courent, que le match retour des barrages de qualification pour le mondial 2022 au Qatar se jouera au stade de Radès qui, a-t-il dit, “est qualifié pour”.

Lors de sa visite, Kamel Deguiche s’est rendu au stade municipal d’El Jem, au stade de football de Malloulech, au stade municipal de la Chebba et s’est enquis du déroulement de la consultation nationale à la maison de jeunes de Réjiche.

Il a, également pris connaissance de l’avancement des travaux du complexe de la jeunesse de Réjiche ainsi que des salles d’entraînement “Salah Wejah et Ridha Joulek”.

A noter qu’une séance de travail s’est tenue pour l’occasion au chef-lieu du gouvernorat de Mahdia.