Dans le cadre de son « Road Map to TICAD8 : Tokyo International Conference on African Development » prévue le 27et 28 Août 2022, la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Japonaise organise son séminaire intitulé : Economie Bleue et Agribusiness : Perspectives Tunisie-Japon-Afrique », le 17 mars à Gammarth.

En présence d’experts tunisiens et japonais Plusieurs animeront une demi-journée orientée vers les domaines économiques touchant les produits de la Mer et des lacs ainsi que les techniques agricoles innovantes susceptibles d’être des créneaux de développement d’un partenariat Tunisie-Japon-Afrique : comme la géothermie agricole, les huiles essentielles dans le domaine pharmaceutique et l’industrie des produits de beauté, l’aquaculture, la pisciculture, etc…

C’est aussi une occasion, pour plusieurs opérateurs privés tunisiens et Japonais d’intervenir pour présenter leurs technologies ainsi que leurs projets.

La CCITJ :

La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise a été créée le 4 décembre 2014 dont l’objectif de lancer une dynamique et développer des partenariats avec le Japon.

Les relations entre la Tunisie et le Japon sont historiques et nous rappelons que les Tunisiens n’ont pas besoin de Visa pour se rendre au Japon. Les domaines de collaboration sont multiples et la Tunisie peut bénéficier d’un transfert de savoir-faire important.

La CCITJ travaille sur un axe de développement tripartite Tunisie – Japon – Afrique qui permettra un positionnement stratégique du secteur privé tunisien en Afrique subsaharienne.

La CCITJ c’est 45 entreprises adhérentes dont 13 japonaises.