La rencontre nationale de clôture du projet “L’éducation inclusive au cœur de la dynamique de développement local” s’est tenue jeudi 10 mars 2022 à Tunis.

Lancé en 2013 par l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes porteuses de handicap en partenariat avec le ministère de l’Education, le projet avait pour objectif de favoriser l’inclusion scolaire de cette catégorie à travers la création de clubs inclusifs, l’amélioration de l’infrastructure et l’entretien des écoles.

Le président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Yosri Mazzati, a indiqué que le projet de l’éducation inclusive au cœur de la dynamique de développement local a permis la création de 12 clubs inclusifs au sein des établissements scolaires publics dans les gouvernorats de la Manouba, Gafsa et Médenine.

Cette initiative, soutenue par l’Agence française de développement (AFD) et l’Association tunisienne de solidarité civile (ATSC) ambitionne de garantir une éducation inclusive (la scolarisation de personnes en situation de handicap dans les écoles publiques) et répondre aux besoins particuliers de tous les apprenants, a-t-il ajouté.

Le directeur de l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation, Khemaies Bouali a souligné l’importance d’intégrer les personnes handicapées dans les espaces civil et public et de ne pas les isoler afin de les préparer à affronter la vie et à accéder au marché du travail, en leur garantissant l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation.

L’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées a réalisé un guide pratique sur l’éducation inclusive dans les écoles primaires qui explique le concept d’inclusion et qui comporte des recommandations relatives, notamment, au renforcement de la formation initiale et continue du cadre pédagogique sur la notion et les types de handicaps et les méthodes pédagogiques identifiées.