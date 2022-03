Les travaux de réaménagement et pavage des routes de 10 quartiers de la ville d’ El Fahs (Gouvernorat de Zaghouan) démarreront prochainement a fait savoir, mardi, le maire de la ville, Tarek Saidi à l’agence TAP.

Avec une enveloppe de 3,4 millions de dinars, les travaux concernent le réaménagement et le pavage des routes de plusieurs cités de la ville de Fahs, à savoir : 20 Mars, Nasser, Darwachia, Oued Khadra, Boukernine, Ouled Farhane, Cité Essada 1 et 2, Nozha et Moustakbal.

Les travaux concernent aussi le réaménagement des espaces pour les marchés hebdomadaires et l’éclairage public.

Des travaux incluant le réaménagement du siège de la municipalité d’El Fahs et de l’abattoir municipal en plus de l’embellissement de la ville sont aussi programmés moyennant une enveloppe de 1,1 million dinars, a ajouté le maire.