Le groupe “Ankhab”, projet musical fondé par Najm Ben Youssef (oud) et Omar Ben Brahim (chant), sera sur la scène du Café culturel Liber’Thé pour présenter son projet musical, et ce vendredi 11 mars 2022 à 19H00.

Le terme “Ankhab” est adapté du poème éponyme de Taieb Bouallegue, démontrant que littérature et la musique sont indissociables, en optant pour un art qui chante la patrie et qui célèbre l’appartenance et ce, en faisant appel à la maturité du peuple et en interprétant des textes qui mettent en avant une perspective engagée.

Ce spectacle est organisé dans le cadre du projet “Ghalayan” porté par l’Association culturelle de création et réflexion optimiste (ACCRO) et financé par le Fonds international de secours aux organisations culturelles et éducatives 2021, du ministère fédéral allemand des affaires étrangères, du Goethe institut et d’autres partenaires.

Ghalayan est un mot arabe qui signifie bouillonnement. Un bouillonnement culturel, artistique, littéraire, social… est nécessaire dans cette période de transition démocratique pour le développement social, culturel et politique dans notre pays.

Le but ultime étant d’asseoir au Café Culturel Liber’Thé un espace d’échange, de création, de réflexion et d’expression libre, non conventionnel et indépendant pour cette jeunesse tunisienne post-révolutionnaire en manque de ce genre d’endroit.

Le cadre non-formel, indépendant, spontané du Café culturel Liber’Thé permet à ces jeunes de s’exprimer d’une manière très libre, inspecter et essayer de nouvelles formes d’expression.

Etant une association à but non lucratif, à vocation culturelle, active depuis plus de six ans dans la scène culturelle tunisienne, est légalement crée en mai 2016, dont l’approche est de créer une dynamique culturelle à Tunis, démocratiser la culture, accompagner et encadrer les artistes dans leurs projets de réflexions et créations artistiques et créer des connexions entre artistes, écrivains, intellectuels…

Liber’Thé est un lieu d’échange intellectuel autour des arts, de la culture et de la littérature… et un refuge pour les minorités, en ouvrant à chaque fois ses portes en donnant l’accès à son réseau et à sa communauté de fidèles. Il a reçu le Tanit d’Or du meilleur espace culturel indépendant lors des JTC 2017 (Journées Théâtrales de Carthage).