Le Conseil des ministres, tenu le 3 mars sous la présidence du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a approuvé un projet de décret présidentiel portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la mise en œuvre du programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin et d’investissement fondé sur le genre “Raydet”.

Selon un communiqué du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, ce projet de décret que le département avait présenté, vise notamment à parfaire la gestion du nouveau programme national Raydet et à renforcer les programmes et mécanismes d’autonomisation économique de la femme tunisienne puisqu’il permettra la création de 3 000 projets féminins à travers la mobilisation d’une enveloppe de 50 millions de dinars.

Le lancement du programme Raydet sera annoncé le 8 mars 2022, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, lit-on de même source.