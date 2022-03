La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) organise, du 6 au 19 mars, à Nouakchott et à Nouadhibou en Mauritanie, des journées économiques multisectorielles tuniso-mauritaniennes sous le thème ” Pour un partenariat et des investissements efficaces et rentables “, avec la participation de 40 entreprises de divers secteurs.

Plus de 100 organismes et opérateurs économiques tunisiens et mauritaniens devraient prendre part à ces journées qui “seront des canaux de réseautage pour la promotion de leurs produits et services tout en se basant sur la création des relations entre les différents acteurs économiques et les représentants des organismes institutionnels”, indique la CONECT dans un communiqué publié jeudi 3 mars 2022.

Organisée en collaboration avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), cette mission vise essentiellement, à créer des opportunités d’affaires durables et de partenariats pour le développement des échanges et des investissements entre les deux pays en renforçant la présence des organismes tunisiens et mauritaniens à l’échelle nationale et internationale.

En marge de ces journées, des rencontres d’affaires seront organisées entre les délégations des deux pays outre des visites sur terrain pour des groupements économiques à Nouakchott et Nouadhibou.