Quel impact de la liquidation de la BFT sur le système bancaire tunisien?

Dans le communiqué informant de la décision de la liquidation de la BFT, la Banque Centrale de Tunisie a souligné que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la continuité du fonctionnement normal de l’activité bancaire et du système des paiements suite à la cessation de paiement de la BFT et sa fermeture.

La Banque Centrale de Tunisie rassure le public et tous les agents économiques sur la solidité financière du secteur bancaire et l’absence de tout impact de la dissolution de la BFT sur la stabilité financière vu le faible volume d’activité de la banque et de ses dépôts.