La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) est un partenaire de référence pour la Tunisie, avec six autres entités euro-méditerranéennes, du projet de coopération MEDSt@rts financé par le programme européen ENI CBC Med 2014-2020, un instrument de coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen.

MEDSt@rts est un projet qui vise à faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs.

Dans le cadre du projet MEDSt@rts, financé par le programme ENI CBC Med, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax organise le 2ème Forum transfrontalier, jeudi 03 mars 2022 à Sfax (à partir de 09:00 à l’hôtel Borj Dhiaha), avec l’objectif de participer au développement d’une stratégie commune pour un programme méditerranéen de microfinance, basé sur des instruments et des services d’appui aux entreprises nouvelles et innovantes.

Afin de créer un réseau transnational d’acteurs de la microfinance, au cours des derniers mois, le projet MEDSt@rts a organisé des réunions locales dans chaque zone cible dans le but d’impliquer les différents acteurs et de discuter des principales questions liées au soutien aux personnes non bancables. Les forums transfrontaliers permettront aux partenaires de comparer les premiers résultats obtenus.

Pour participer au forum, veuillez remplir le formulaire ci-dessous :

https://docs.google.com/…/1Ff8mL7zkaiKICeqspONVNni…/edit