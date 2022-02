Le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Tunisie se creuse de 95,3 Million d’Euros entre 2020 et 2021.

Selon les données des douanes françaises, le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Tunisie s’est creusé de 8,5%, passant de 1,12 Milliard d’Euros en 2020 à 1,21 Md EUR en 2021, dans un contexte de hausse des échanges.

Les exportations françaises vers la Tunisie (importations tunisiennes) ont augmenté de 19% en 2021 pour atteindre 3 Md EUR et les importations françaises depuis la Tunisie (exportations tunisiennes) ont augmenté de 15,8% pour s’élever à 4,3 Md EUR en 2021.

Sur le plan sectoriel, la hausse des exportations (importations tunisiennes) concerne notamment les produits en plastique et les produits minéraux divers (+49,4%), les véhicules et matériels de transport (+36%), et les produits pétroliers raffinés (26,2%).

Les exportations du secteur agricole (importations tunisiennes), sylvicole, de la pêche et de l’aquaculture enregistrent quant à elles une baisse importante (-35,5%). Côté importations (exportations tunisiennes), les importations d’hydrocarbures ont connu une très forte hausse de 30 à 160 MEUR. Les importations (exportations tunisiennes) de textile et habillement, principal poste d’importations, progressent faiblement de 3,1% à 1,1 Md EUR en 2021, tout comme celles de composants automobiles (+2,4% pour atteindre 590 MEUR). Les deux secteurs représentent cependant toujours les principaux postes déficitaires (excédentaires pour la Tunisie), avec un solde négatif (positif pour la Tunisie) de 636 MEUR pour le secteur textile et de 303 MEUR pour celui des composants automobiles.

La Tunisie réalise un taux de couverture de ses importations depuis la France par les exportations de près de 140%. L’industrie manufacturière demeure le principal driver de l’excédent commercial tunisien, réalisé par des les IDE et entreprises à capitaux tunisiens à 50%. Les IDE français achètent leurs machines outils et biens d’équipement depuis la Chine c’est ce qui creuse en grande partie le déficit de la Tunisie avec ce géant (6 Md TND par an) et accroît l’excédent commercial avec la France (4 Md TND).

La France représente plus de 30% des échanges de la Tunisie avec le monde. Le potentiel avec la 7e économie mondiale et véritable porte de l’Europe, premier marché de consommation mondial, est énorme et ce dans tous les secteurs, commerces, industries et services. Ce partenariat gagnant doit être renforcé avec de nouvelles opportunités dont notamment le mouvement de relocalisation constatée les derniers mois des investissements français qui se retirent de Chine et se redéploye dans la région du bassin méditerranéen.

À nous d’en tirer profit !