Le ministère de l’Environnement œuvrera à actualiser et à parachever l’élaboration du code de l’environnement, conformément aux changements opérés au niveau mondial et aux engagements de la Tunisie, afin de garantir sa publication dans les plus brefs délais, a indiqué la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

Elle a fait savoir, au cours d’un atelier consacré à l’examen des chapitres du code, que son département organisera un atelier de travail avec la société civile afin de les faire participer et prendre connaissance de leurs propositions, a rapporté un communiqué du ministère.

Le code, dont l’élaboration a débuté en 2013, fournit un cadre juridique pour lutter contre la pollution et le gaspillage des ressources naturelles, outre la préservation de la biodiversité et des aires marines protégées.

Les participants ont fait part de l’importance et de la nécessité de disposer d’un Code de l’environnement, étant donné qu’un tel texte définit les principes de base d’une gestion raisonnée et durable des milieux naturels, estimant qu’il s’agit d’un dispositif d’adaptation aux effets des changements climatiques et de la lutte contre la pollution, le gaspillage des ressources…

Ils ont, également, mis l’accent sur les modifications à apporter au projet du Code, dans le sens de son harmonisation et de sa mise en cohérence avec les textes adoptés depuis 2013 et avec les instruments internationaux signés et ratifiés par la Tunisie.