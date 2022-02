Le Lions Club Carthage Sophonisbe organise, du 25 février 2022 (vernissage 16h) jusqu’au 2 mars prochain au centre d’arts Culturama, une exposition-vente de tableaux de l’artiste-peintre Houda Gharbi Tabka, mettant l’art au service de l’action sociale.

Passionnée de l’univers artistique, l’artiste s’est dirigée vers la peinture depuis déjà 25 ans. Après une année de cours de dessin technique avec le Professeur de l’école des beaux-arts, feu Ben Mahmoud, elle a participé à différents ateliers (Mahmoud, Shili, Letaief, Zneidi, Harbaoui, Bouden).

En 2006, elle a organisé sa première exposition personnelle au Musée Sidi Bou Said. Une année plus tard, en 2007, elle a pris part à une exposition à des fins caritatives avec Lions Club La Marsa et Le Palace Gammarth.

Mettant son art au service du social, Houda Tabka a participé entre autres en 2016 avec le Lions Club La Marsa, au profit du Centre Les Anges et en 2019 à une exposition avec le même club pour la réhabilitation de l’internat de Kasserine, à l’Espace Sophonisbe, Carthage et en 2022 à une exposition collective à Musk & Amber au profit de l’internat de Kasserine.

Lions Club Carthage Sophonisbe: Identité et actions

Fondé en 2000, le Lions Club Carthage Sophonisbe est un club a-politique et a-religieux qui fait partie du District 414 de l’Association Internationale des Lions Clubs, la plus grande organisation non gouvernementale de clubs services dans le monde.

Servir étant sa devise, il se mobilise en tant que volontaire pour sensibiliser les sponsors autour de lui et les encourager à participer à la réalisation d’actions de soutien et d’assistance au profit de centaines de déshérités de tout âge.

Pour réaliser leurs actions (soutien au Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de Mornag, au Centre de protection des personnes âgées de Grombalia, à l’hôpital Errazi, Hopital Aziza Othmana (service Leucémie), programme d’éveil musical destiné aux enfants des écoles primaires Iqadh, etc.), les membres du club organisent régulièrement des collectes de fonds telles que des soirées à thème, des concerts, des expositions, des conférences, des excursions, des kermesses, des tournois.

Culturama: nouvel univers des arts

Situé sur la Route de Gammarth, La Marsa, à côté du Relais, Culturama ouvert le 4 janvier 2016 est à la fois une école et un centre des arts. Il propose des cours et des ateliers pour enfants, adolescents et adultes.

L’histoire a commencé par un espace de formation théâtrale dirigé par Moez Gdiri “Espace 77”. Aujourd’hui, c’est un complexe culturel ouvert tout au long de la semaine. Il regroupe une panoplie d’activités culturelles telles que la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques et le bien-être, et s’adresse à toutes les tranches d’âge.

Le centre est également doté d’un espace de spectacles et un autre pour la lecture ouvert aux membres du centre mais également à leurs amis et aux partisans de la culture.

Culturama qui se veut un nouvel univers des arts, est ouvert 7 jours sur 7. C’est un nouveau lieu d’art, de culture et de de formation qui s’adresse aussi aux artisans et créateurs.

Grâce à son espace d’exposition. le centre vient de lancer au appel aux artisans et créateurs pour participer du 4 au 8 mars 2022 à l’événement artistique autour de la Journée mondiale de la femme dans le cadre du festival international de la culture et des traditions “SLAVYANSKIY FESTIVAL” dans sa deuxième édition.

Le festival est organisé par l’association tunisienne “Héritage Russe” et le conseil des associations de compatriotes russophones en Tunisie avec l’espace Culturama, et ce pour célébrer l’échange culturel des différents pays à la veille de la fête internationale des Femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, et ce depuis 1977, date officialisée par les Nations Unies pour inciter tous les pays du monde à fêter les droits des femmes.