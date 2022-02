Une séance de travail s’est tenue mardi 22 février 2022 entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, le directeur de l’Agence italienne pour le développement et la coopération à Tunis, Andrea Senatori, le président du Croissant rouge tunisien, Abdellatif Chabbou, et la cheffe du Bureau Afrique du Nord de la fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge à Tunis, Anne Elisabeth Leclerc.

A cette occasion, des concentrateurs d’oxygène ont été remis au Croissant rouge tunisien par l’Agence italienne de coopération internationale et la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge, qui seront mis à la disposition des structures sanitaires publiques.

Au cours de cet entretien qui a été consacré à l’examen de l’avancement des projets financés par la partie Italienne, Mrabet a salué l’initiative de la coopération italienne visant à appuyer les efforts du ministère de la Santé, soulignant l’importance de la coopération et du partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Italie.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie à Tunis a réaffirmé le soutien constant de son pays à la Tunisie.

Pour sa part, le président du Croissant rouge tunisien a affirmé que son organisation demeure un partenaire actif du ministère de la Santé, appuyant ses efforts déployés en matière de lutte contre la pandémie.