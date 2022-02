Noureddine Taboubi a été reconduit à la tête de l’organisation ouvrière aux termes des travaux du 25e congrès national ordinaire du syndicat, tenu les 16, 17 et 18 février 2022.

A rappeler qu’il a été élu, pour la première fois, secrétaire général de l’UGTT en janvier 2017 pour succéder à Hussein Abbasi.

Noureddine Taboubi (61 ans) a commencé sa carrière syndicale au débuts des années 1990. En 2000, il occupe le poste de secrétaire général de l’Union régionale du travail de Tunis, puis il continue à gravir les échelons dans cette même institution régionale jusqu’en 2011, lorsqu’il devient secrétaire général adjoint chargé du règlement intérieur de l’UGTT lors du 22e congrès de l’union tenu à Tabarka.

Le nouveau bureau exécutif de l’UGTT est composé de deux femmes, Hédia Arfaoui (secrétaire générale adjointe chargée des relations arabes et internationales) et Sihem Boussetta (secrétaire générale adjointe chargée de la formation syndicale et des activités culturelles).

L’élection de deux femmes au sein du bureau exécutif du syndicat vient en application des mesures prises lors du congrès extraordinaire de l’UGTT tenu les 8 et 9 juillet 2021 à Sousse qui avait recommandé de consacrer deux sièges aux femmes au sein du bureau exécutif de l’union.

Voici les nouveaux membre du bureau exécutif de l’UGTT:

– Noureddine Taboubi, secrétaire général

– Farouk Ayari, secrétaire général adjoint chargé du règlement intérieur

– Mohamed Chebbi, secrétaire général adjoint chargé de la fonction publique

– Taher Barbari, secrétaire général adjoint chargé du secteur privé

– Othman Al-Jalouli, secrétaire général adjoint chargé de la protection sociale et du secteur informel

– Mohamed Youssfi, secrétaire général adjoint chargé des biens de l’union et de l’économie sociale et solidaire

– Abdallah El-Achi, secrétaire général adjoint chargé de la migration et des Tunisiens à l’étranger

– Hédia Arfaoui, secrétaire générale adjointe chargée des relations arabes et internationales

– Sihem Boussetta, secrétaire générale adjointe chargée de la formation syndicale et des activités culturelles.

D’autre part, le nouveau bureau exécutif de l’UGTT comprend d’anciens membres, à savoir:

Monem Amira, secrétaire général adjoint chargé des finances et de l’administration,

Sami Tahri, secrétaire général adjoint chargé des médias et de la publication,

Hafaidh Hafaidh, secrétaire général adjoint chargé des affaires juridiques,

Slaheddine Salmi, secrétaire général adjoint chargé des offices et des établissements publics,

Anouar ben Gaddour, secrétaire général adjoint, chargé des études et de la documentation,

Samir Cheffi, secrétaire général adjoint, chargé des femmes, des jeunes travailleurs, des associations et des institutions constitutionnelles.

Le congrès extraordinaire de Sousse avait décidé d’élargir la composition du bureau exécutif de l’UGTT qui compte désormais 15 secrétaires généraux adjoints contre 13 auparavant.

De nouveaux postes ont été créés, à savoir le secrétariat général adjoint chargé des biens de l’union, de l’économie sociale et solidaire, et celui de la migration et des Tunisiens à l’étranger.