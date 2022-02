Les différentes phases de fabrication et d’assemblage du premier satellite académique “TUNSAT-1” vont être effectuées en Tunisie par les étudiants de l’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie Appliquée (ESPITA-IHE) de Sousse, et ce sur une période ne dépassant pas les 18 mois. C’est en tout cas ce qu’a indiqué, mercredi 16 février, Hana Aouinette, la directrice de ladite école, lors d’une conférence de presse.

A rappeler au passage que les Nations unies ont annoncé, dans la journée, que l’équipe de l’ESPITA-IHE a remporté le prix de la 6ème édition du programme “KiboCube”, et elle aura l’opportunité de lancer le satellite académique ” TUNSAT-1 ” vers la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2023.

Aouinette a précisé que le satellite devra par la suite, faire l’objet de premiers essais en Tunisie, avant d’être testé en Egypte, en partenariat avec l’Agence Spatiale égyptienne.

“Le lancement du satellite se fera à bord d’une fusée japonaise ou américaine vers l’ISS. Il sera placé à 400 km d’altitude”, a-t-elle encore souligné.

“Une fois dans l’espace, la prise du contrôle de TUNSAT-1 se fera par une équipe tunisienne, laquelle sera chargée de l’exploitation des données fournies par le satellite et de la préparation de nouvelles missions dans l’espace”.

Il est à noter que ce projet contribuera au transfert d’expertise du Japon vers la Tunisie, et ce, grâce à la coordination et la coopération technique avec l’Agence Spatiale Japonaise durant toutes les phases de cette mission qui s’étendra sur une période d’un an et demi.