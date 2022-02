Du 11 au 15 mai 2022, l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) accueille le Salon international de l’aéronautique et de la défense dans sa seconde édition à laquelle sont attendues 42 délégations officielles de plusieurs pays. C’est ce qu’indique le responsable de la société organisatrice, Islem Louati.

Dédiée essentiellement à l’investissement et au développement du marché africain, cette manifestation a pour objectif d’attirer le tourisme d’affaires, l’échange des compétences et la présentation des dernières nouveautés dans le domaine de l’aéronautique et de la défense.

Rappelons que la 1ère édition dudit Salon s’est tenue du 4 au 8 mars 2020 à l’aéroport de Djerba-Zarzis, Salon qui avait accueilli quelque 23 000 visiteurs.