La Banque Centrale de Tunisie est passée vers la fin du mois de janvier 2022 au go-live dans son projet d’adhésion au système « Buna » après avoir signé la convention de participation en date du 14 octobre 2021, et finalisé les prérequis techniques d’intégration à la plateforme suite à un cycle de tests effectué en étroite collaboration entre les départements concernés de la Banque Centrale et l’équipe de « Buna ».

La Banque Centrale de Tunisie constitue la deuxième banque centrale arabe

ayant adhérée à « Buna », système de règlement interarabe, affilié au Fond

Monétaire Arabe et lancé depuis décembre 2020 pour permettre aux banques

centrales et commerciales d’effectuer des paiements en monnaies arabes et

internationales en vue de favoriser l’intégration des infrastructures de paiement et développer les échanges commerciaux et financiers dans la région arabe.

A travers cette adhésion, la Banque Centrale de Tunisie ouvre les perspectives

d’une coopération plus dynamique au profit des opérateurs économiques tunisiens avec leurs partenaires à l’échelle régionale et internationale par la facilitation du dénouement des transactions.