Une commission technique va prochainement être créée dont la mission sera de mettre en place des mécanismes permettant de réduire progressivement les subventions destinées à l’électricité et au gaz naturel, tout en maintenant les tarifs sociaux, selon le décret n°14-2022 publié dans le JORT.

C’est le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie qui vient d’annoncer cette “bonne” nouvelle, précisant au passage que ladite commission sera présidée par un représentant du ministère de l’Energie et comprendra des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères des Finances, des Affaires sociales et du Commerce, outre le directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) ou son représentant.

A noter que le budget de l’Etat pour l’année 2022 a consacré un budget de subvention de 7,262 milliards de dinars, dont 2,891 milliards de dinars pour les hydrocarbures et l’électricité.

La Commission devrait élaborer périodiquement un rapport de synthèse comportant les propositions et les conclusions qui seront soumises au ministre chargé de l’Energie.