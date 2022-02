La sélection tunisienne de taekwondo a remporté deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze, lors du championnat arabe qui s’est achevé jeudi 3 février 2022 à Al Fujairah aux Emirats arabes unis.

Les médailles en or ont été remportées par Firas Gattoussi (-74 kg) et Chayma Toumi (-53). Celle d’argent a été décrochée par Ikram Dhahri (-49 kg), tandis que le bronze est revenu à Farès Boujmii et Jasser Alouini (80 kg).

Organisé les 3 et 4 février à Al Fujairah, le championnat arabe a réuni 1 800 participants dont six Tunisiens qui prendront part également au 7ème tournoi international d’Al Fujairah samedi 5 courant.