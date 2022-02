Le Comité exécutif de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) a décidé de modifier le classement mondial de tennis de table de l’ITTF, faisant chuter les joueurs inactifs en 2021 et permettant aux joueurs qui se sont améliorés en 2021 de monter et d’accéder à des événements de niveau supérieur, lit-on dans un communiqué de l’instance internationale publié mercredi 2 février 2022.

Le classement de tennis de table de l’ITTF est la méthode objective basée sur le mérite utilisée pour les inscriptions et le classement aux événements de l’ITTF et du WTT. Le classement d’un joueur est composé de la somme des points des huit résultats non échus ayant le plus grand nombre de points.

” En septembre 2021, ils avaient été réduits à 50%. Cette semaine, lors de sa réunion ordinaire, le Comité exécutif a voté la réduction des points initiaux de 50% à 20%.

Cette réduction actualise le classement mondial et permet aux joueurs qui ont bien performé en 2021 d’augmenter et d’accéder aux événements de niveau supérieur”, explique l’ITTF.

L’instance internationale de tennis de table surveillera attentivement la situation et d’autres décisions concernant les “points initiaux” qui sont attendues au cours des prochains mois.

En 2020, une phase de transition a été mise en place pour adapter le Classement à la nouvelle structure des événements WTT. Les “points initiaux” ont été introduits, ajoutant un nombre fixe de points aux 8 meilleurs résultats des joueurs. Leur valeur initiale était de 80 % du total des points des joueurs en décembre 2020.