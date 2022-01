L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) se félicite de l’appel lancé par un autre organisme du système des Nations unies, en l’occurrence l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en faveur de la levée ou de l’assouplissement des restrictions sur les voyages.

Citant les mesures diverses engagées dans le monde face à l’apparition du variant Omicron de la Covid-19, l’OMS rappelle que les restrictions sur les voyages n’empêchent pas sa propagation internationale. Dans le droit fil des mises en garde récurrentes de la part de l’OMT concernant l’application de restrictions générales, le Comité d’urgence du règlement sanitaire international de l’OMS, à sa dixième réunion, les 19 janvier 2022 à Genève, s’est déclaré préoccupé que de telles mesures n’aient des effets néfastes sur les plans économique et social. L’OMS a ajouté qu’elles risquent aussi de décourager un signalement rapide et transparent des variants préoccupants faisant leur apparition.

Le Comité note également que les mesures visant les voyageurs internationaux, comme le dépistage, l’isolement et la quarantaine, et les vaccinations devraient se fonder sur une évaluation des risques et éviter de faire peser la charge financière sur les voyageurs internationaux conformément à l’article 40 du Règlement sanitaire international.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Pour enrayer la propagation de nouveaux variants du virus, les restrictions générales sur les voyages sont tout simplement contre-productives. En réalité, en bloquant le nerf vital du tourisme, ces restrictions font plus de mal que de bien, surtout dans les destinations qui dépendent du tourisme international comme moteur de l’emploi, du bien-être économique et d’un changement durable. »

Le rapport de l’ONU World Economic Situation and Prospects Report (Situation et perspectives de l’économie mondiale) pour 2022, auquel l’OMT a fourni les données officielles sur les voyages, fait observer que le redressement des impacts de la pandémie est fragile et inégal, aussi bien dans les pays développés qu’en développement. Il souligne aussi l’important recul enregistré par rapport aux progrès qui avaient été accomplis pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

« Il est capital de faire redémarrer le tourisme pour amorcer la reprise et nous remettre sur la voie de la réalisation des ODD tout en répondant aux impératifs climatiques. L’OMT se félicite de ces nouvelles orientations de l’OMS relevant l’inefficacité des restrictions générales sur les voyages, et relaye aussi ses recommandations préconisant de ne pas faire du statut vaccinal la seule condition qui permette le retour des touristes, surtout quand on voit à quel point les taux de vaccination restent inégaux », a ajouté Pololikashvili.