Plusieurs entreprises américaines sont disposées à investir dans le domaine de l’infrastructure de base et de la logistique pour soutenir les efforts de la Tunisie dans ce domaine. C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome, lors de sa rencontre, lundi 24 janvier 2022, avec le ministre tunisien du Transport, Rabii Majidi.

Cité dans un communiqué du ministère du Transport, Majidi et Blome ont souligné l’avancement considérable du programme du défi du millénaire de la Tunisie lancé en collaboration avec l’Agence américain de développement et qui vise à développer le port de Radès, dans l’attente de parachever les procédures de signature de la convention, son approbation et le lancement de l’exécution à partir de l’année 2023.

Le ministre tunisien présenté, à cette occasion, les atouts de la Tunisie dans le domaine du transport maritime, mettant l’accent la portée du projet du port en eaux profondes d’Enfidha et la zone logistique limitrophe, ce qui hissera la région au rang de plateforme à haute valeur ajoutée de passage vers l’Afrique et l’Europe.

Les deux responsables ont échangé les points de vue sur le projet de la convention bilatérale dans le domaine du transport aérien. L’ambassadeur américain a appelé à la nécessité d’intensifier les négociations en vue de concrétiser cette convention. Majidi a, de son côté, exprimé la volonté de renforcer davantage les relations de coopération avec les Etats-Unis à travers l’impulsion de l’investissement orienté surtout vers les projets prioritaires d’avenir, en tirant profit des expertises et des expériences avancées surtout dans les domaines de la sécurité des ports et des aéroports.