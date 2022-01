L’approvisionnement en ammonitrate (engrais azoté minéral à base de nitrate d’ammonium) à partir de Goubellat (Béja) et de Gabès a repris son rythme normal pour assurer les besoins de la saison agricole, selon le directeur général du Groupe chimique tunisien (GCT), Sadok Souï, lors d’une rencontre avec les ministres de l’Agriculture et de l’Industrie, respectivement Mahmoud Elyes Hamza et Naila Gongi.

Lors de cette séance de travail, tenue au ministère de l’Agriculture, il a également fait savoir que 104 000 tonnes d’ammonitrate ont été distribuées le 15 janvier 2022, dont 36 000 tonnes importées sur 80 000 tonnes qui font l’objet d’un contrat avec une société russe, sachant que les besoins nationaux en ammonitrate s’élèvent à 200 000 tonnes.

Les deux ministres ont, à cette occasion, souligné la nécessité de déployer plus d’efforts pour augmenter la capacité de production nationale à partir de Gabès et distribuer les quantités stockées à Goubellat afin de satisfaire les besoins des agriculteurs et de respecter le programme fixé à cette fin.