Inetum (ex-Gfi), leader européen des services et des solutions digitales, poursuit son développement sur le marché de la data. Du développement de uses-cases à la mise en œuvre et la gestion de data-platforms en passant par la gouvernance de la donnée, l’ESN renforce son partenariat stratégique avec l’éditeur Snowflake, le créateur du Data Cloud.

Garantir un delivery de haut niveau

Inetum a pour objectif d’atteindre le niveau Premier du « Partner development program » de Snowflake. Cette étape est franchie suite à la mise en œuvre d’un programme de 4 mois, impliquant les experts d’Inetum dans cette démarche privilégiée.

Cette collaboration rapprochée avec l’éditeur, dans un premier temps sur le marché français, confère à Inetum une maîtrise unique de la solution et de son positionnement. Inetum a également accéléré la dispense de formations Snowflake Fundamentals et Advanced pour accompagner ses clients dans leur mise en œuvre de la solution et leurs projets de migration. Inetum dispose dès à présent d’une équipe de plus de 30 consultants et experts formés à cette solution, garantissant un delivery de haut niveau.

Un partenaire incontournable du marché

Cette démarche de formations et certifications va continuer à s’intensifier pour imposer Inetum comme un partenaire incontournable du marché.

Normann Hodara, General Manager France chez Inetum, précise : « C’est une nouvelle étape qui vient compléter la stratégie de développement autour du cloud et de la data, axe stratégique de notre programme UPSCALE23. Les prochaines étapes sont d’une part l’accélération du déploiement partenarial en France et à l’international, et d’autre part l’atteinte du niveau Elite pour conforter notre succès dans le développement des plateformes data. Les travaux ont déjà commencé et des premiers succès commerciaux sont au rendez-vous dans toutes nos géographies. Par ailleurs, nous souhaitons combiner expertise technologique et approche de Conseil pour favoriser le développement de cas d’usage métier sur les plateformes data du marché ».

Inetum annonce également un premier cas d’application en cours d’étude sur l’utilisation de la solution Snowflake pour la production des reports et analyses ESG (Environnemental, Social et Gouvernance).

« L’investissement d’Inetum vient renforcer l’écosystème de partenaires de Snowflake en France et en Europe. Les compétences acquises par Inetum grâce aux formations et aux certifications vont nous permettre d’apporter un très haut niveau d’accompagnement à toujours plus d’entreprises qui souhaitent développer leur stratégie de données dans le cloud », déclare Édouard Beaucourt, Country Manager France de Snowflake. « En atteignant le niveau Premier du programme partenaire de Snowflake, Inetum devient un partenaire majeur du Data Cloud et va pouvoir aider ses clients à en tirer un maximum de valeur ».

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow.

Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance.

Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,966 milliard d’euros.