Les crédits à l’économie ont évolué à un rythme plus soutenu durant le mois de novembre 2021 (+5,9% en glissement annuel – G.A contre +5,4% en octobre 2021), d’après la note sur les évolutions économiques et monétaires-Janvier 2022, publiée mardi 11 janvier par la BCT.

Cette évolution a touché les crédits accordés aux professionnels (+5,9% en G.A contre +5,3% en octobre 2021), notamment ceux de court terme (+5,3% contre +3,6%), ainsi que les crédits accordés aux particuliers (+5,8% en G.A contre +5,6%), principalement les crédits dédiés au logement (+4,5%, après +2,8%).

Par ailleurs, les crédits à la consommation et les crédits aux professionnels de moyen et long termes ont affiché une décélération, en évoluant respectivement de 6,9% et 6,6% en novembre 2021, après une progression de +8% et +7,4% en octobre 2021.