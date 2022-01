La loi de finances(LF) pour l’année 2022 prévoit de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs. L’article 34 de la loi de finances 2022, dont les dispositions ont été expliquées, vendredi, lors d’une conférence tenue à la Cité de la culture, prévoit l’exonération de la TVA de la commission revenant aux agents des marchés de gros sur la vente des produits agricoles et de la pêche.

L’article 35 de la même loi s’oriente vers la maitrise des prix des produits agricoles et de la pêche en appliquant une TVA sur les produits agricoles congelés. L’objectif est de mieux maitriser le coût des produits agricoles et de la pêche et soutenir le pouvoir d’achat du consommateur, ont laissé entendre les conférenciers.

Une exonération de l’importation d’orge et certains autres aliments pour bétail des, droits de douane est aussi prévue dans le cadre de l’article 36 de la loi des finances 2022.

Lors de sa réunion périodique tenue les 28 et 29 décembre 2021, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) avait exprimé sa satisfaction quant à certaines dispositions de la loi de finances de 2022, notamment celles relatives au financement bancaire de l’investissement agricole, la prolongation des délais relatifs aux avantages financiers et fiscaux, la création d’une ligne de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire du secteur de l’agriculture et de la pêche.

L’UTAP a, par ailleurs, émis des réserves quant à la non annulation, dans le cadre de la loi de finances 2022, des dettes des petits et moyens agriculteurs, “mesure nécessaire pour leur permettre d’accéder de nouveau, au financement, notamment en l’absence de soutien financier au secteur de l’agriculture et de la pêche”.