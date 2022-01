La première édition de la ” Brocante de l’informatique ” se tiendra, du vendredi 28 au dimanche 30 janvier 2022 à Bizerte, selon un communiqué publié vendredi par la Société d’études, de promotion et de développement touristique Bizerte.

Il s’agit d’une exposition vente de matériel d’occasion, une foire, un salon et une bourse d’échange, de donation de matériel, équipements et tout accessoire informatique pour ordinateurs, PC ; smartphones, portables et tout ce qui concerne le monde hardware du digital et du numérique.

Cette manifestation est une grande première qui s’adresse aux étudiants, aux élèves, aux jeunes et moins jeunes, passionnés de bricolage informatique ainsi qu’au grand public passionné d’informatique et du numérique.

La Brocante de l’informatique est la foire du matériel et équipements d’occasion , de la pièce détachée. Elle part du principe que rien ne se perd, tout se récupère et se transforme.