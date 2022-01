CAN-2022 : le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun

Voici le programme de la Coupe d’Afrique des nations 2022.

Initialement prévue en 2021, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun aura finalement lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans six stades et cinq villes du pays d’Afrique centrale. Voici le calendrier de la compétition.

Les horaires sont indiqués en heure de Paris, qui est aussi celle du Cameroun

• Première journée

Dimanche 9 janvier

Groupe A : Cameroun – Burkina Faso, à Yaoundé (17 h)

Groupe A : Éthiopie – Cap-Vert, à Yaoundé (20 h)

Lundi 10 janvier

Groupe B : Sénégal – Zimbabwe, à Bafoussam (14 h)

Groupe B : Guinée – Malawi, à Bafoussam (17 h)

Groupe C : Maroc – Ghana, à Yaoundé (17 h)

Groupe C : Comores – Gabon, à Yaoundé (20 h)

Mardi 11 janvier

Groupe E : Algérie – Sierra Leone, à Douala (14 h)

Groupe D : Nigeria – Égypte, à Garoua (17 h)

Groupe D : Soudan – Guinée-Bissau, à Garoua (20 h)

Mercredi 12 janvier

Groupe F : Tunisie – Mali, à Limbé (14 h)

Groupe F : Mauritanie – Gambie, à Limbé (17 h)

Groupe E : Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire, à Douala (20 h)

• Deuxième journée

Jeudi 13 janvier

Groupe A : Cameroun – Éthiopie, à Yaoundé (17 h)

Groupe A : Cap Vert – Burkina Faso, à Yaoundé (20 h)

Vendredi 14 janvier

Groupe B : Sénégal – Guinée, à Bafoussam (14 h)

Groupe B : Malawi – Zimbabwe, à Bafoussam (17 h)

Groupe C : Maroc – Comores, à Yaoundé (17 h)

Groupe C : Gabon – Ghana, à Yaoundé (20 h)

Samedi 15 janvier

Groupe D : Nigeria – Soudan, à Garoua (17 h)

Groupe D : Guinée-Bissau – Égypte, à Garoua (20 h)

Dimanche 16 janvier

Groupe F : Gambie – Mali, à Limbé (14 h)

Groupe F : Tunisie – Mauritanie, à Limbé (17 h)

Groupe E : Côte d’Ivoire – Sierra Leone, à Douala (17 h)

Groupe E : Algérie – Guinée équatoriale, à Douala (20 h)

• Troisième journée

Lundi 17 janvier

Groupe A : Cap-Vert – Cameroun, à Yaoundé (17 h)

Groupe A : Burkina Faso – Éthiopie, à Bafoussam (17 h)

Mardi 18 janvier

Groupe B : Zimbabwe – Guinée, à Yaoundé (17 h)

Groupe B : Malawi – Sénégal, à Bafoussam (17 h)

Groupe C : Gabon – Maroc, à Yaoundé (20 h)

Groupe C : Ghana – Comores, à Garoua (20 h)

Mercredi 19 janvier

Groupe D : Égypte – Soudan, à Yaoundé (20 h)

Groupe D : Guinée-Bissau – Nigeria, à Garoua (20 h)

Jeudi 20 janvier

Groupe E : Sierra Leone – Guinée équatoriale, à Limbé (17 h)

Groupe E : Côte d’Ivoire – Algérie, à Douala (17 h)

Groupe F : Gambie – Tunisie, à Limbé (20 h)

Groupe F : Mali – Mauritanie, à Douala (20 h)

• Huitièmes de finale

Dimanche 23 janvier

(match 1) 2e groupe A – 2e groupe C, à Limbé (17 h)

(match 2) 1er groupe D – Meilleur troisième groupe B, E ou F, à Garoua (20 h)

Lundi 24 janvier

(match 3) 1er groupe A – Meilleur troisième groupe C, D ou E, à Yaoundé (20 h)

(match 4) 2e groupe B – 2e groupe F, à Bafoussam (17 h)

Mardi 25 janvier

(match 5) 1er groupe B – Meilleur troisième groupe A, C ou D, à Bafoussam (17 h)

(match 6) 1er groupe C – Meilleur troisième groupe A, B ou F, à Yaoundé (20 h)

Mercredi 26 janvier

(match 8) 1er groupe F – 2e groupe E, à Limbé (17 h)

(match 7) 1er groupe E – 2e groupe D, à Douala (20 h)

• Quarts de finale

Samedi 29 janvier

(match A) Vainqueur match 1 – vainqueur match 2, à Garoua (20 h)

(match B) Vainqueur mach 4 – vainqueur match 3, à Douala (17 h)

Dimanche 30 janvier

(match C) Vainqueur match 7 – Vainqueur match 6, à Yaoundé (17 h)

(match D) Vainqueur match 5 – Vainqueur match 8, à Douala (20 h)

• Demi-finales

Mercredi 2 février

Vainqueur match A – Vainqueur match D, à Douala (20 h)

Jeudi 3 février

Vainqueur match B – Vainqueur match C, à Yaoundé (20 h)

• Finales

Dimanche 6 février

Match pour la troisième place : à Yaoundé (17 h)

Finale : à Yaoundé (20 h)