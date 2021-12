Le président de l’organisation tunisienne de l’éducation et de la famille (OTEF) Mahmoud Meftah a, au cours d’un entretien avec la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj Moussa, donné un aperçu de l’avancement des préparatifs pour l’organisation d’une conférence nationale ayant pour thème “le rôle de la culture et des arts dans la lutte contre la violence en milieu scolaire”.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont évoqué les programmes d’action de l’OTAF en matière de lutte contre la violence dans la société, soulignant la nécessité de renforcer les activités de sensibilisation destinées aux jeunes, notamment à l’intérieur du pays.

Dans ce contexte, ils ont convenu de promouvoir davantage les mécanismes de coopération et les programmes communs en vue d’assurer la diffusion de la culture de lutte contre la violence au sein de la famille et dans la société.