Quatre poètes tunisiens lauréats du prix de la Chaire Abou El Kacem Chebbi pour la poésie arabe, session 2021, dont Moncef Mezghanni et Hafedh Mahfoudh, dans la catégorie “poètes confirmés”.

La Chaire Abou el Kacem Chebbi pour la poésie arabe de la catégorie jeunes poètes a été décerné, ex-aequo, à Nasri Karadi et Ali Araibi.

Le prix des poètes confirmés est doté de 50 000 dinars tunisiens, alors que celui des jeunes poètes est doté de 20 000 dinars tunisiens.

Lancée en 2018, la Chaire Abou El Kacem Chebbi pour la poésie arabe est une initiative de la Fondation culturelle “Abdul Aziz Saud Al-Babtain” baptisée au nom de son fondateur et président du conseil d’administration, le poète koweitien Abdul Aziz Saud Al-Babtain.

Le palmarès de cette édition 2021 a été dévoilé au cours d’une cérémonie officielle organisée dans l’après-midi de vendredi à la Cité de la Culture à Tunis.

Placée sous le haut patronage du président de la République, Kaïs Saëed, la cérémonie a été marquée par la présence de la ministre des Affaires culturelle, Hayet Ketat Guermazi, et du poète koweitien Abdul Aziz Saud Al-Babtain.

Plusieurs membres du gouvernement et diplomates arabes accrédités à Tunis ont assisté à la cérémonie qu’à abritée la grande salle du Théâtre de l’Opéra.

Dans une allocution prononcée au nom du Chef de l’Etat, la ministre a rendu hommage aux actions de la Fondation en faveur de la poésie et les poètes arabes ce qui lui a valu le prix de la journée internationale de la langue arabe 2021, décerné par l’Unesco.

Elle a évoqué le choix de baptiser ce prix au nom du grand poète Abou al Kacem Chebbi, ce qui constitue, dit-elle, une reconnaissance de la valeur l’œuvre de tous les poètes tunisiens et leur contribution enrichissante en faveur de la poésie arabe et ses différentes écoles.

Cette récompense contribue au renforcement des relations assez solides entre les pays arabes, notamment la Tunisie et le Koweït, a encore déclaré la ministre.

La culture et la pensée sont au coeur de la politique générale en Tunisie qui cherche à enraciner cette orientation auprès des générations actuelles et futures, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Abdul Aziz Saud Al-Babtain a exprimé son admiration pour l’attachement du président Saied à la langue arabe qui se traduit notamment dans ses discours et les lettres officielles écrites de sa propre main.

Evoquant sa relation avec l’univers d’Abou Al Kacem chebbi, l’invité Koweitien dit avoir été largement inspiré par sa poésie, depuis ses débuts dans l’écriture poétique.

Depuis sa création en 1989, la Fondation Al-Babtain a souvent accordé une attention particulière au poète tunisien. Dans un premier temps, une édition spéciale en hommage à Chebbi avait eu lieu, en 1994, à Fès au Maroc, a déclaré son président. A cet effet, il cite des publications, des recherches et des colloques dédiés à l’œuvre du grand poète Tunisien.

La Fondation est largement actives dans plusieurs zones du monde à travers des événements et manifestation d’envergure dans des pays comme les Etats Unis d’Amériques, les Pays-Bas et Malte prochainement. Ses actions visent à mettre en valeur les valeurs adoptées par la culture arabe basée sur la paix et la tolérance, à travers une centaine de chaires dans différents coins du monde, dédiées à l’apprentissage de langue arabe.

Un récital de poésie a été donné par les poètes participants en plus de pauses musicales en compagnie de la troupe nationale de la musique, sous la direction du maestro Mohamed Lassoued.

Al-Babtain a récité un poème qui s’intitule “Om Salem” en hommage à un genre d’oiseau vivant au désert de la péninsule arabe. Pour sa part, la poétesse soudanaise Raoudha Belhaj a récité un poème dédié à la Tunisie.

La Tunisienne Mehrezia Touil et la Libanaise Walae el Jondi ont interprété des chansons d’après une poésie pour Chebbi et Albabteen.

La Chaire Abou al Kacem Chebbi contribue au rayonnement de la poésie de Chebbi dans le monde arabe, du fait de la valeur culturelle, littéraire, intellectuelle et poétique du poète disparu. Elle apporte son soutien aux poètes arabes, les plus distingués et les moins connus aussi.

L’œuvre prolifique d’Abou El Kacem Chebbi Chebbi (1909-1934) n’a cessé, depuis des décennies, de nourrir la mémoire des peuples qui aspirent à la liberté. L’auteur du célèbre recueil de poèmes Les Chants de la Vie demeure le symbole de la République tunisienne et tous ceux qui glorifient la vie.