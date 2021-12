Les problèmes persistent maintenant depuis plusieurs jours, provoquées par la mise en application des dispositions du Décret-loi n° 2021-1 du 22 octobre 2021, relatif au passe vaccinal Covid-19.

Panique, bousculades et files d’attente (Vidéo) à n’en pas finir dans les centres de vaccination à la recherche de leurs premières, deuxièmes ou 3ème dose de vaccin, notamment celles et ceux qui doivent nécessairement compléter leurs schémas de vaccination et obtenir le fameux sésame (Passe Vaccinal) nécessaire pour aller travailler, utiliser les moyens de transports publics et ou tout simplement pour accéder à une administration publique ou privée.

A deux, trois jours de la date fatidique les centres se retrouvent dans l’incapacité de satisfaire tout le monde, alors qu’une semaine auparavant il suffisait de quelques minutes pour obtenir son injection, aujourd’hui il faudra compter, dans la plupart des centres, plusieurs heures d’attente.

Des associations ont appelés au report de la date d’application du Passe Vaccinal, compte tenu des problèmes observés au niveau de la plateforme Evax.tn et les difficultés de se faire vacciné, en signalant que des malades seront dans l’impossibilité de se faire soigner et des personnes âgées peuvent se retrouver dans l’impossibilité d’encaisser leurs pensions de retraite.