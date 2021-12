MTN s’appuiera sur les plateformes Google et Dotgo, ainsi que sur les services gérés par Dotgo pour servir plus de 82 millions d’abonnés.

MTN, le plus grand opérateur de réseau mobile au Nigeria, s’apprête à lancer les services de messagerie d’entreprise Rich Communication Services (RCS) en partenariat avec Google et Dotgo, une société de Gupshup et l’un des principaux fournisseurs de solutions de communications en cloud RBM.

La solution RBM utilise les fonctionnalités riches et interactives de Rich Communication Services (RCS) – la nouvelle génération de SMS qui permet le partage des audios, des vidéos, des images, des localisations… – pour activer la messagerie d’entreprise de marque. Les messages RCS sont transmis en toute sécurité aux applications de messagerie d’origine telles que Google Messages et Samsung Messages sur les téléphones Android. Disponible sur les réseaux 3G et 4G, RCS est la norme de messagerie par défaut pour les réseaux 5G. À ce jour, RCS est disponible dans le monde entier avec plus de 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

La Maap (Messagerie en tant que plateforme) de Dotgo est intégrée à la plateforme de RCS de Google Jibe pour la messagerie d’entreprise, la plateforme de RCS la plus avancée au monde qui offre un degré élevé d’évolutivité. En tant que partenaire, MTN s’appuiera sur les services de Dotgo, tels que les interfaces de programmation d’applications de RCS, le répertoire des chatbots, la facturation, les paiements, la régularisation, et plus encore, pour stimuler la monétisation à partir du RCS.

“En tant que plus grand transporteur du Nigeria, MTN s’apprête à intégrer des marques qui peuvent atteindre une vaste majorité de clients nigérians et les ravir avec une expérience utilisateur comme jamais auparavant, pour stimuler la génération de prospects et les taux de conversion. Il s’agit d’une excellente opportunité pour les marques qui leur permet de se connecter avec les consommateurs finaux au Nigeria pour les ventes et l’assistance”, explique Lynda Saint-Nwafor, responsable des affaires d’entreprise chez MTN Nigeria.

Srinivas Rao, responsable du numérique chez MTN Nigeria abonde dans le même sens : “Nous sommes fiers de notre collaboration technique avec Google et Dotgo. La conception des technologies supérieure, les opérations de service robustes, les processus d’affaires optimaux et l’assistance 24h/24 et 7j/7 sont essentiels pour offrir les expériences de messagerie d’entreprise de nouvelle génération à nos partenaires commerciaux aux tarifs les plus abordables. Avec ce changement de génération, nous visons à aider davantage et à accélérer la transformation numérique des institutions, du commerce et de l’industrie au Nigeria”.

“Nous sommes ravis de travailler avec MTN pour aider à introduire la messagerie d’entreprise RCS à leurs clients. Avec le plus grand nombre d’abonnés dans la région, les services de messagerie d’entreprise RCS sur MTN changeront la donne. Dotgo a excellé une fois de plus en tant que l’un de nos principaux partenaires pour monétiser la messagerie d’entreprise RCS avec les opérateurs mobiles”, a souligné Juliet Ehimuan, directrice nationale de Google Nigeria.

“Le lancement de la messagerie d’entreprise RCS par MTN, le plus grand opérateur au Nigeria, accélérera l’adoption de messagerie d’entreprise RCS par les marques au Nigéria. Une fois le lancement terminé, nous travaillerons avec MTN et Google pour aider les fournisseurs de communication en tant que service (CPaaS) et les marques au Nigéria à mettre à niveau et à intégrer la messagerie d’entreprise RCS dans leurs applications commerciales”, a déclaré Dr Inderpal Singh Mumick, PDG de Dotgo.

À propos de MTN Nigéria

MTN Nigeria est le plus grand fournisseur de services de communication en Afrique, connectant plus de 68 millions de personnes dans les communautés à travers le pays entre elles et dans le monde. Guidée par la vision d’un nouveau monde numérique audacieux, la position de leader de MTN Nigeria en matière de couverture, de capacité et d’innovation est restée constante depuis son lancement en 2001.

MTN Nigeria fait partie du groupe MTN – un opérateur leader sur les marchés émergents, connectant plus de 200 millions d’abonnés dans 21 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.

À propos de Dotgo

Dotgo, une société de Gupshup, est un leader mondial du RCS. Dotgo est le fournisseur du Bot Store, le premier et le plus grand répertoire de bots RCS au monde, Dotgo MaaP, RichOTP, RichSMS et RBM Hub. Dotgo est partenaire de Google et membre du Mobile Ecosystem Forum.

Gupshup permet un meilleur engagement des clients grâce à la messagerie conversationnelle, alimentant plus de 6 milliards de messages par mois. Grâce à Gupshup, les entreprises ont fait des conversations une partie intégrante de leur succès en matière d’engagement client.

