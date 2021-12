L’assurance ZITOUNA TAKAFAUL vient d’obtenir pour la troisième année consécutive le titre du ‘‘Service Client de l’Année 2022’’ dans la catégorie « Assurance ».

Cette distinction devenue annuelle est une récompense à la qualité des services clients de la société ZITOUNA TAKAFUL et à son approche d’excellence visant à améliorer continuellement sa relation client multicanal sur la base de la proximité, la disponibilité et la prise en charge personnalisée.

D’après Makrem BEN SASSI, directeur général de ZITOUNA TAKAFUL : « Ce label témoigne de l’engagement quotidien de notre compagnie dans l’amélioration des services clientèle et reflète notre vision stratégique visant à maintenir notre positionnement de leader du secteur en matière d’investissement dans la qualité de service client ».

Et d’ajouter: « Nous sommes très fiers de recevoir ce label pour la troisième fois consécutive et c’est un honneur et une récompense pour nous tous : direction, employés, agents d’assurance et partenaires ».

“Elu Service Client de l’Année” est un prix annuel qui récompense la qualité des services clients par secteur ou catégorie, et ce en se référant aux notes obtenues dans le cadre d’un processus objectif et une méthodologie éprouvée d’enquêtes mystères de plusieurs canaux.

Pour ASSURANCE ZITOUNA TAKAFUL, la relation client constitue un pilier stratégique dans le développement de la marque, suite à un investissement colossal dans la digitalisation des services, l’assouplissement des procédures et le renforcement du réseau de distribution.

Avec 55 points de vente sur toute la Tunisie et une stratégie centrée client, Assurance ZITOUNA TAKAFUL s’est imposée des standards de qualité de service pour répondre à ses adhérents et faciliter leur expérience client. Le client ZITOUNA TAKAFUL bénéficie désormais d’un espace personnel pour suivre en ligne les informations concernant ses contrats d’assurance.

site : www.zitounatakaful.com