Le congrès ordinaire du Bureau national de la femme travailleuse relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a démarré, mercredi 22 décembre 2021, à Hammamet sous le thème ” Travail décent / Egalité / Progrès “.

A cette occasion, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a indiqué que le nouveau bureau national de la femme travailleuse aura pour mission d’atteindre un certain nombre d’objectifs notamment la promotion de la condition des femmes travailleuses, le traitement des dossiers des ouvrières agricole et des femmes sans soutien familial, “loin des slogans et des discours creux”.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de la femme, de la jeunesse et des associations, Samir Chefi, estime que le bureau national de la femme travailleuse, qui sera élu lors de ce congrès, travaillera en coordination avec les différentes composantes de la société civile pour obtenir de nombreux avantages, y compris le congé de maternité et le dossier des femmes travaillant dans le secteur agricole, en plus de la mise en œuvre des conventions internationales et la ratification de la Convention internationale n°190 relative à l’élimination de toutes les formes de violence et de harcèlement en milieu professionnel.

Pour sa part, le doyen des avocats, Ibrahim Bouderbala, a relevé la place importante qu’occupe la femme dans la société et son rôle dans la défense des acquis réalisés au profit de la famille, soulignant que la femme tunisienne s’est toujours imposée comme étant à l’avant garde par rapport aux autres pays dans le monde.

Des représentants d’associations et d’organisations nationales œuvrant dans le secteur de la femme participent à ce congrès pour l’élection d’un bureau national des femmes travailleuses, dont notamment, l’Union nationale des femmes tunisiennes, l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement et l’Association tunisienne des femmes démocrates, qui ont souligné la nécessité de préserver les acquis de la femme tunisienne.