La Banque allemande de développement (KfW) a signé le mardi 21 décembre 2021 un contrat de financement de 39,67 millions d’euros avec le ministère des Affaires Étrangères et la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL) au profit du Programme de financement des collectivités locales (FICOL II).

« Appuyer le processus de réforme démocratique et de décentralisation en Tunisie contribuerait à autonomiser les communes et à renforcer le pouvoir local dans leurs capacités à mettre en œuvre des infrastructures et des services communaux durables, accessibles et répondant aux besoins des citoyens », a déclaré Lamia Boufaied, chargée de portefeuilles à la KfW.

Ce projet vise à soutenir le processus de la décentralisation en Tunisie à travers l’amélioration de l’accès aux infrastructures municipales de base.

Ces 36,67 millions d’euros de prêt sont dédiés au financement de l’infrastructure et l’équipement en faveur de 185 communes. Parallèlement, un apport financier supplémentaire de 3 millions d’euros est assuré pour une assistance technique prévue pour le renforcement des capacités techniques et financières des collectivités locales bénéficiaires et des services de la CPSCL.

La KfW a signé ce contrat pour le compte du gouvernement fédéral allemand. Elle soutient les réformes et les infrastructures dans les pays en voie de développement. Ses objectifs comprennent l’amélioration durable de la situation économique et sociale de la population, la diminution de la pauvreté et la protection de l’environnement.