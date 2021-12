AVIDEA et NGSIGN signent un partenariat pour intégrer la signature électronique dans la gestion de sinistre automobile

Dans le cadre de la sortie de la version 3.0 de son produit DigiClaim, la startup AVIDEA annonce la signature d’un partenariat avec la startup NGSign, spécialisée dans la signature électronique.

La nouveauté principale de cette version est l’intégration d’un module qui permet à l’expert de réaliser son expertise sur la plateforme et de signer ses documents électroniquement avec son certificat DigiGO. L’assurance reçoit ainsi un dossier d’expertise 100% digital (Rapport d’expertise, Note d’honoraires, Photos, devis, etc.) tout en gardant la valeur légale des documents.

« Le partenariat avec NGSign va nous permettre de passer au 0 papier dans la relation entre l’assurance et l’expert. Pour expert, cette dématérialisation va lui permettre de gagner beaucoup de temps perdu dans la paperasse et augmenter sa capacité à accepter plus de missions. Pour l’assurance, la réception d’un dossier d’expertise 100% électronique va accélérer l’avancement du dossier de sinistre, réduire des coûts de gestion et faciliter d’autres étapes comme les échanges inter-compagnies » a précisé Jaafar Nasri, CEO de AVIDEA.

« La signature électronique est un maillon essentiel pour la digitalisation. Notre partenaire AVIDEA a opté pour une approche zéro papier pour offrir un échange 100% digital grâce à la force de la signature électronique qui permet non seulement une “vraie digitalisation” mais aussi la garantie de la valeur légale des documents signés » a ajouté Moez Ben Mbraka, CEO de NGSIGN.

AVIDEA

Fondée en 2017, AVIDEA est une startup spécialisée dans la digitalisation du sinistre automobile et la lutte contre la fraude. Sa mission principale est d’aider les compagnies d’assurance à réduire le coût de sinistre automobile tout en offrant une meilleure expérience utilisateur à ses clients.

NGSIGN

Fondée en 2016 par une équipe d’experts de la confiance électronique, NGSIGN est une startup labellisée qui a développé une suite de produits de services de confiance électronique incluant la plateforme de signature électronique sur le cloud NGSIGN, la solution QRSecure pour la gestion de Cachets Électroniques Visibles et la solution PKI Remote Trust.