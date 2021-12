Les travaux du Colloque international sur les technologies de transformation des produits agricoles dans les régions sahariennes (TAGS_2021) ont démarré mardi à Kébili.

Cette rencontre est organisée à l’initiative de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques en partenariat avec l’Institut des régions arides à Kébili et l’organisation ” Libye pour l’agriculture et l’environnement “.

“L’objectif de ce colloque scientifique est de faire le point sur les dernières études académiques de valorisation des produits agricoles ainsi que d’examiner les difficultés rencontrées par l’agriculture du désert et les stratégies à développer pour les surmonter”, a souligné à l’Agence TAP, le secrétaire général du Forum, Hakim Abdelhafidh.

De son coté, le Vice-président du ” Réseau arabe sur le changement climatique ” et le représentant de l’Université de Benghazi, Sami Aoujri a indiqué que ce forum, tenu conjointement entre des structures tunisiennes et libyennes, s’inscrit dans le cadre de la consécration du développement durable et la réduction de l’impact des changements climatiques sur le secteur agricole, fragilisé par la sécheresse et le coût élevé de production.

Il a encore évoqué l’impact de ces changements sur la disparition de certains systèmes biologiques, appelant à la nécessité de préserver les ressources naturelles afin d’assurer la pérennité du secteur agricole et garantir la sécurité alimentaire aussi bien pour les populations actuelles que les générations futures.