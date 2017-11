Promouvoir les produits agricoles tunisiens en Russie

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a organisé, mardi, via sa représentation commerciale à Moscou, une journée de rencontres professionnelles, avec des responsables d’achat de l’hypermarché russe ” Azbuka Vkusa “, spécialisé dans l’importation des différents produits agricoles et agroalimentaires.

Du côté tunisien, une cinquantaine d’entreprises tunisiennes ont pris part à cette rencontre et ont présenté une gamme riche et variée des produits phares de la Tunisie, notamment les dattes, l’huile d’olive, les conserves alimentaires, les pâtes alimentaires, la confiserie, les fruits et les légumes…

Selon le Cepex, cette rencontre vise à promouvoir l’offre des produits agricoles tunisiens et à explorer de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat sur le marché russe.

Ouvert en 1997, ”Azbuka Vkusa” est un supermarché haut de gamme qui regroupe une cinquantaine d’établissements à Moscou et une dizaine à Saint Petersbourg. Le groupe projette de doubler le nombre de ses représentations dans les 5 prochaines années et de s’initier à la franchise.

A noter que le nombre des exportateurs tunisiens sur le marché russe a atteint, en 2016, 88 exportateurs. Les industries agroalimentaires accaparent la part de lion de ces exportations (71%), notamment les dattes (36%) et les légumes (13%).